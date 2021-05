Près de 2,3 M$ pour le pavage de rues à Rivière-du-Loup 

La Ville de Rivière-du-Loup effectuera davantage de travaux de pavage et de reconstruction de rues qu’elle ne l’avait anticipé, au cours de la prochaine saison estivale. Une situation expliquée par une hausse moins importante que prévu des prix de l’entreprise Construction B.M.L. Inc., une division de Sintra.

Depuis plusieurs années, les élus louperivois dénoncent un manque de concurrence dans le secteur de l’asphalte, ce qui les a contraints, plus d’une fois, à entériner des contrats dont la valeur était beaucoup plus chère que le montant prévu par la Ville. Des travaux ont aussi souvent été reportés afin de respecter le budget.

Or, la situation est différente cette année. La soumission de Construction B.M.L. pour les travaux d’asphaltage louperivois, qui s’élève à 2 275 418, 51 $, taxes en sus, est moins importante que la prévision faite par la Ville. De fait, davantage de réfections seront effectuées avec le même montant d’argent.

«Quand les prix augmentent, on chiale. Quand ils diminuent, il faut le dire. Nous avons été agréablement surpris de l’offre [de l’entreprise] que nous avons acceptée», a expliqué la mairesse Sylvie Vignet lors de la séance régulière du conseil municipal, lundi.

«C’est environ 15 % moins cher que ce qu’on avait prévu. Ça va nous permettre avec le même montant d’en faire plus, contrairement aux autres années […] Nous sommes très contents de ça et on l’apprécie beaucoup.»

Concrètement, la Ville de Rivière-du-Loup pourra demander le pavage du stationnement de la rue Saint-André ce qui n’était pas envisagé initialement.

D’autres travaux se tiendront sur les rues Thomas Jones, des Freines, des Peupliers, Fraserville, Sainte-Anne et des Cèdres. Un tronçon du boulevard de l’Hôtel-de-Ville, de même que le stationnement du nouveau Stade de la Cité des Jeunes, sont aussi au programme.