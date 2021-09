La reconnaissance des ressources intermédiaires et de type familial

Le syndicat des intervenants-es en milieu résidentiel du

Bas-Saint-Laurent - FSSS-CSN veut faire reconnaître le travail fait de ces personnes salariées. Au Bas-Saint-Laurent, ce sera une première au Québec de mettre en avant-scène le travail des ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF), affiliées à la CSN, dans le cadre de la semaine québécoise des familles.

Ces travailleuses et travailleurs donnent et veillent aux besoins individualisés et évolutifs de santé et de développement au quotidien d’une clientèle d’enfants, d’adultes ou d’aînés, dans leur propre maison, 7 jours/semaine, 24 h/24 h.

Être une RI-RTF, c’est offrir un milieu de vie substitut et adapté aux besoins de la clientèle qui s'inscrit dans un contexte de vie familiale accueillant un maximum de neuf personnes. Ces personnes sont très peu connues et trop souvent oubliées. Elles sont en appui aux familles et au réseau de la santé qui ne peuvent pas répondre aux besoins de cette clientèle.

«Aujourd’hui, il est temps de faire connaître le travail de ces femmes et de ces hommes, et de reconnaître leur contribution à la qualité de vie de la clientèle à laquelle ils assurent des services, dans un milieu de vie avec des valeurs familiales», souligne-t-on.

Dans le cadre de cette reconnaissance, c’est en collaboration avec les rôtisseries St-Hubert de Rimouski et de Rivière-du-Loup que le comité exécutif du syndicat est fier d’offrir, une carte-cadeau de 40 $, aux 228 ressources RI-RTF affiliées à la CSN, du Bas-Saint-Laurent.