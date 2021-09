Le projet Alyan : du soutien psychosocial et artistique pour les jeunes

Alyssa Symons-Bélanger et Yanis Benyou sont à l’origine du projet Alyan à Saint-Jean-de-Dieu. À la suite d’une campagne de sociofinancement GoFundMe, ils veulent offrir un accompagnement psychosocial et artistique pour des jeunes entre 14 et 21 ans qui ne reçoivent pas ou peu de soutien en santé mentale.

«Dans nos vies personnelles et professionnelles, nous constatons que la pandémie a un impact négatif majeur sur la santé mentale des personnes qui passent en ce moment entre les mailles du filet social», expliquent les responsables. Le 10 mai, la campagne de financement avait atteint plus de 8 000 $ sur un objectif de 12 000 $.

«Nous voulons créer un espace où l’accompagnement psychosocial se fait par le plaisir de créer. Nous souhaitons engager les jeunes à titre d’artistes afin de nous aider à créer une œuvre collective sur une thématique de leur choix. Il est important pour nous de rémunérer les jeunes parce que nous croyons que c’est ainsi que nous valorisons leur participation et leurs connaissances du terrain que nous cherchons à mieux comprendre comme intervenants sociaux et comme artistes. Nous croyons qu’un projet de médiation culturelle permet aux jeunes de s’exprimer sur leurs réalités et qu’ainsi nous leur offrons un soutien psychosocial. Notre objectif est de partager dans les milieux communautaire et éducatif tout ce qu’on va apprendre lors de l'œuvre collective», précise-t-on.

L’objectif est de recruter 10 jeunes dans cette démarche de 20 ateliers. Les responsables s’engagent à partager une vidéo par mois sur le projet Alyan afin d’informer les donateurs.