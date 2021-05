Le conseiller Steeve Drapeau en lice pour un troisième mandat 

Membre du conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup depuis octobre 2013, le conseiller Steeve Drapeau a confirmé qu’il sollicitera un troisième mandat lors des prochaines élections municipales, ce lundi 3 mai.

Par voie de communiqué, M. Drapeau a fait savoir que «l’ambiance positive et constructive du dernier mandat, l’arrivée de la nouvelle direction générale et les nombreux projets» ont notamment motivé sa décision.

«Lorsqu'on s'engage en politique, on veut faire bouger les choses, apporter notre bagage d'expérience au sein du conseil pour ainsi faire avancer les choses. Et pour y arriver, on doit toujours travailler en équipe», a partagé celui qui représente les citoyens du district de l'Estuaire.

Aux dernières élections de 2017, Steeve Drapeau avait devancé le candidat Denis Michaud en récoltant 52 % des 1 019 votes déposés.

AUTRES CONSEILLERS

Notons que le portrait des élections municipales s’éclaircit à Rivière-du-Loup, en vue du scrutin du 7 novembre. Nelson Lepage, conseiller du district de St-Patrice, tentera de se faire élire une deuxième fois. Mario Bastille, représentant du district de la Rivière, sera également sur les rangs pour une troisième fois.

De son côté, André Beaulieu (district de la Plaine), devrait annoncer sa décision prochainement. Il n'a jamais caché vouloir effectuer un deuxième mandat.

Enfin, Gérald Plourde (district de la Pointe) et Jacques Minville (district de Fraserville) ont déjà manifesté leur intention de prendre leur retraite de la politique municipale à la fin du présent mandat.