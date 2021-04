Appui de 250 000 $ pour concevoir une nouvelle technologie d’inspection des infrastructures marines

Le gouvernement du Québec accorde 250 000 $ au Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans (CIDCO) de Rimouski pour la mise au point d’une nouvelle technologie d’inspection des infrastructures marines. Cet appui financier est issu du Programme de soutien aux organismes de recherche et d’innovation – PSO-International.

La ministre responsable de la région du Bas‑Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx, en a fait l’annonce le 16 avril en compagnie de MarieChantal Chassé, députée de Châteauguay et adjointe parlementaire du ministre de l’Économie et de l’Innovation (volets innovation et entrepreneuriat).

Cette technologie vise à aider les administrations portuaires à déceler, de façon préventive, les affaissements et les dégradations à la surface des quais avant qu’ils ne deviennent problématiques. La solution proposée par le CIDCO fait appel à diverses disciplines comme la robotique, les véhicules autonomes marins, la métrologie, l’hydrographie et l’intelligence artificielle.

Pour mener ce projet, évalué à 570 340 $, l’organisme sans but lucratif collabore avec l’Université Laval, l’Université du Nouveau‑Brunswick, l’École nationale supérieure de techniques avancées en France, le Port de Montréal, le Port de Trois-Rivières, Seafloor Systems, Seatrac, CARIS et le Groupe Alphard. À terme, le projet permettra de commercialiser des logiciels d’analyse de données hydrographiques, de services de véhicules autonomes et d’inspection en temps réel.

«Le Bas-Saint-Laurent se démarque par son expertise en sciences de la mer, et ce projet vient renforcer sa position comme pôle d’excellence dans le domaine. La technologie élaborée par le CIDCO et ses partenaires offrira des solutions moins coûteuses et plus efficaces que les méthodes d’inspection traditionnelles. Je suis persuadée que le travail de cette coalition multisectorielle contribuera au rayonnement de la région ici et à l’international», a commenté la ministre Marie-Eve Proulx.

Le CIDCO est un organisme à but non lucratif de formation, de recherche et de développement en sciences de la mer et en hydrographie.