Soccer libre au terrain synthétique de soccer de Rivière-du-Loup

Alors que l’hiver a cédé le pas au printemps et que les familles et citoyens ont envie de se dégourdir les jambes, la Ville de Rivière-du-Loup a mis en place depuis le 17 avril des périodes de soccer libre au terrain synthétique de la Fondation du Cégep de Rivière-du-Loup. Avant d’enfiler leurs souliers, les joueurs doivent cependant réserver leur place en ligne.

En vertu d’une entente avec le Cégep de Rivière-du-Loup, propriétaire de l’installation, il sera ainsi possible de s’élancer en pratique libre, ainsi que le permettent les règles sanitaires actuelles. Le port du couvre-visage sera obligatoire pour les personnes de 10 ans et plus pour accéder au terrain, qui pourra accueillir un maximum de 32 personnes. D’autres consignes seront en vigueur : contrôle de présences à l’arrivée, lavage des mains, distanciation, spectateurs interdits et interdiction de jouer des parties officielles. Les portes du terrain ouvriront 5 minutes avant le début d’une séance et fermeront immédiatement après. Il est à noter que les salles de bain du Cégep ne seront pas disponibles est qu’il est conseillé d’apporter une bouteille d’eau.

Méthode éprouvée notamment lors des séances de patinage libre, les places disponibles, offertes gratuitement, doivent être réservées via la plateforme Mes loisirs en ligne, au VilleRDL.ca/MesLoisirs. Il est obligatoire de réserver une place par personne et non par famille, afin de s’assurer de respecter les ratios autorisés. L’horaire complet des séances d’avril est dès maintenant disponible sur le site web de la Ville, sous « Loisirs » puis « Installations sportives », ou peut être consulté directement dans la plateforme d’inscription.