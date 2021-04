Opération Enfant Soleil : 151 749 $ versés pour les enfants du Bas-Saint-Laurent

À l’aube du prochain Téléthon qui aura lieu le 30 mai en direct du Théâtre Capitole, Opération Enfant Soleil a annoncé le 15 avril les sommes remises dans chacune des régions du Québec. Elles seront versées aux centres hospitaliers afin d’offrir les meilleurs soins aux enfants, d’appuyer les équipes médicales et de soutenir les familles dans les moments où elles en ont le plus besoin.

Dix-sept capsules vidéo mettant en lumière l’importance de la générosité des Québécois seront diffusées au cours des mois de mars, avril et mai. Dans la région du Bas-Saint-Laurent, 151 749 $ sont versés à huit établissements afin de financer la réalisation de projets et l’achat d’équipements médicaux. Cette somme permettra, entre autres, de soigner les petits près de leur domicile et d’éviter de les transférer dans des centres spécialisés. La vidéo peut être visionnée en suivant ce lien https://youtu.be/IoSEMENm3fo pour découvrir les sommes versées dans la région qui permettront de soutenir les familles comme celle de l’Enfant Soleil Emma Deschênes, atteinte d’une tumeur cérébrale embryonnaire.

Dans la région du KRTB, 2 796 $ ont été remis à l’Hôpital de Notre-Dame de Fatima. Grâce à cette somme, l’hôpital peut se doter de deux balances pédiatriques, de quatre brassards pour enfants ainsi que de deux sphygmomanomètres. Ces derniers appareils facilitent la prise de tension artérielle chez les femmes ayant une grossesse à risque, leur permettant de prendre leur tension elles-mêmes à leur domicile. On montant de 20 000 $ a été octroyé au Centre hospitalier régional du Grand Portage et 5 000 $ au Centre hospitalier de Trois-Pistoles pour financer l’achat de divers équipements répondant aux besoins de ces centres. De plus, 15 042 $ ont été versés à l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac. Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux offrent chacun la somme de 7 036 $ dans le cadre du programme de maintien et de retour rapide des nouveau-nés en région. Un bilirubinomètre, permettant de suivre le taux de bilirubine dans le sang, une lampe de photothérapie, nécessaire pour traiter un taux de bilirubine élevé, ainsi qu’un tire-lait électrique, pour faciliter l’allaitement du bébé, sont octroyés à cet établissement. De plus, la somme versée permettra également l’achat de trois balances pédiatriques portables pour offrir un meilleur suivi de l’évolution des bébés.

Pour connaitre les détails des projets et des équipements financés dans les hôpitaux de la région visitez le www.operationenfantsoleil.ca/bassaintlaurent.