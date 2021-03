Le député verse plus de 180 000 $ à des organismes d’ici

Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata est heureux d’annoncer, en cette fin d’année financière, les montants provenant du programme de Soutien à l’action bénévole. Ce programme permet de soutenir les projets communautaires, sportifs et de loisirs.

D’ailleurs, le gouvernement avait annoncé, avec le contexte de pandémie de Covid-19, des montants supplémentaires, ce qui a permis de doubler la somme normalement allouée pour la circonscription.

«Ce budget discrétionnaire dont je dispose vise à aider nos organismes locaux ainsi que d’épauler nos précieux bénévoles. C’est un programme important pour notre communauté ainsi que pour notre tissu social» a souligné Denis Tardif.

C’est plus de 90 organismes de la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata qui ont bénéficié de ce soutien financier. Les sommes remises serviront à la réalisation de différents projets et contribueront à une meilleure qualité de vie. Des financements de club sportif, ajouts de services dans les bibliothèques et appuis à des activités économiques locales et diverses. Pour les fonds supplémentaires, en lien avec la crise sanitaire actuelle, le député s’était fixé des priorités, dont les banques alimentaires, les services aux femmes violentées et au soutien à la santé psychologique. Il a remis près de 50 % du budget total à ses différents organismes.

«Il est primordial de répondre présent dans les circonstances que nous avons connues cette année. J’en profite pour souligner le travail essentiel de nos organismes, ils sont le tissu social de la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata», a conclu Denis Tardif.

En terminant, le député aimerait remercier les quelques collègues députés et ministres qui ont contribués, eux aussi, aux organismes de la circonscription.