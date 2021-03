Internet haute vitesse : 826 M$ pour brancher les foyers des régions du Québec

Les premiers ministres du Canada et du Québec, Justin Trudeau et François Legault, ont annoncé le 22 mars que d’ici septembre 2022, 148 000 foyers de plus seront branchés à l’Internet haute vitesse dans le cadre de l’Opération haute vitesse Canada-Québec. Cela représente un investissement total de 826 M$ partagé conjointement par les deux paliers de gouvernement.

Internet haute vitesse est désormais considéré comme un service essentiel, au même titre qu’une route ou que l’électricité. «Encore un trop grande nombre de Canadiens en région n’ont pas accès à un service Internet à large bande. C’est pourquoi il faut accélérer le branchement des régions rurales et éloignées», a commenté le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

Il souligne que l’accès à Internet haute vitesse jouera un rôle clé dans la relance économique d’après-pandémie en attirant et gardant des citoyens en région et en faisant croitre l’économie locale. Des partenariats privés ont été signés avec six entreprises de télécommunications : Bell, Vidéotron, Cogeco, Xplornet, Sogetel et Telus. Les fournisseurs devront faire l’inventaire des foyers à brancher sur le terrain et feront face à des pénalités s’ils ne respectent pas leurs engagements.

Cette annonce représente 70 000 kilomètres de fibre optique à déployer en 18 mois, soit 15 000 branchements par mois d’ici septembre 2022. Les informations concernant ce que cette annonce représente pour le Bas-Saint-Laurent seront dévoilées demain.

En 2018, la Coalition avenir Québec, menée par François Legault, s’était engagée, d’ici la fin de 2022, à ce que tous les Québécois soient branchés à l’Internet haute vitesse. Au terme du branchement des 148 000 foyers annoncé le 22 mars, il restera environ 36 000 foyers de communautés éloignées à connecter à Internet haute vitesse.