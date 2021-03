Une fête gourmande pour accueillir le printemps à La Pocatière

La Ville de La Pocatière convie la population pocatoise à la 6e fête printanière «Sucré-Ris», la cabane en ville, le dimanche 28 mars, de 11 h à 14 h, au stationnement du Centre Bombardier.

Dès 11 h, les visiteurs auront la chance de faire leurs provisions pour la fête de Pâques, puisque la Caravane des producteurs du Kamouraska sera présente afin d’offrir une grande variété de délicieux produits régionaux. Accessibles jusqu’à 14 h dans le stationnement du Centre Bombardier, les producteurs offriront une belle variété de viande et charcuteries, du miel, des gelées et confitures, des produits de la mer, des légumes, et bien sûr, des délices à l’érable. Les personnes intéressées sont invitées à apporter des sacs réutilisables, à prévoir de l’argent comptant et à porter leur masque dans les files d’attente.

Pour la première fois cette année, les cabanes à sucre du Québec s’invitent à la maison. L’érablière Nathalie Lemieux participe à cette belle et grande collaboration afin de donner un souffle nouveau à la tradition des sucres, en proposant de délicieux menus pour emporter. Il est obligatoire de réserver sa boite gourmande au moins 48 heures à l’avance. Dans le cadre de notre activité, la cueillette se fera entre 11 h et 14 h au kiosque de l’érablière. Pour consulter les menus proposés et pour effectuer votre réservation, rendez-vous au erablierenathalielemieux.com.

Après la période hivernale, il fait bon de se laisser réchauffer par la musique trad de Vincent Lacroix et de Florence Vincent et de petites douceurs sucrées… le tout dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Cette activité est une collaboration de la Ville de La Pocatière et de Développement économique La Pocatière.

Pour toute information, il est possible de joindre Élisabeth Bercegeay au 418 856-2222, poste 2018.