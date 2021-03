Une première campagne Centraide pour les SADC du Bas-Saint-Laurent

Les Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) du Bas-Saint-Laurent ont joint leurs forces à celles de Centraide cette année afin de venir en aide aux personnes plus vulnérables de la région. Il s’agit d’une première campagne Centraide pour ces organisations, qui aura permis d’amasser un total de 7 000 $.

Les huit SADC ont contribué à hauteur de 3 500 $ à la campagne 2020 de Centraide Bas-Saint-Laurent. L’apport considérable de Technologies Lanka et de son Défi corporatif Lanka a par la suite permis de doubler ce généreux don, menant à un grand total de 7 000 $.

«Centraide Bas-Saint-Laurent est fier de pouvoir compter sur l’engagement des SADC bas-laurentiennes dans le cadre de la campagne 2020. Ces organisations sont des partenaires importants du développement des communautés et leurs dons est un geste concret pour le soutien aux organismes qui viennent en aide aux plus vulnérables de la région», indique Valérie Quimper, directrice régionale de Centraide Bas-Saint- Laurent.

Elle tient d’ailleurs à remercier Anik Briand, coprésidente de la campagne Centraide 2020, qui a initié la démarche auprès de l’ensemble des SADC du Bas-Saint-Laurent. «Les besoins sont très grands et encore plus présents dans le contexte de la pandémie de la dernière année. Nous voulions faire une différence en cette année plus difficile. Une population en santé favorise le dynamisme des communautés et ça rejoint directement notre mission», mentionne à son tour Mme Briand.