Vaccination: au tour des personnes de 70 ans et plus

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme que les personnes de 70 ans et plus peuvent maintenant prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19. La façon la plus simple est de passer par le site Québec.ca/vaccinCOVID ou alors par téléphone au 1-877-644-4545.

3000 nouvelles places de rendez-vous ont été ajoutées au cours des dernières heures pour le mois d’avril. Elles sont réparties au prorata de la population dans chacun des sites de vaccination du territoire. Le calendrier de rendez-vous est mis à jour à mesure que les nouveaux arrivages des vaccins sont confirmés.