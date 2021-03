Des petites douceurs sucrées pour le personnel de la santé

Afin de soutenir à leur façon le personnel de la santé des hôpitaux de la région, Trois-Pistoles, Rivière-du-Loup et Témiscouata-sur-le-Lac, Yannick et Bruno Ouellet de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup ont décidé de confectionner des paniers cadeaux remplis de bonbons et de chocolat. Ils font appel aux dons de la communauté afin de mieux les garnir.

Par leur initiative, ils souhaitent mettre un baume sur ces moments plus difficiles pour le personnel de la santé. «On leur envoie de l’affection à notre manière, de la part de la communauté pour leur dire qu’on les aime et on les supporte du mieux qu’on peut», explique Bruno Ouellet. Jusqu’à présent, l’initiative de leur entreprise Yanou a récolté plus de 2 000 $. Des dons sont encore à recevoir de quelques partenaires. Leur collecte se déroule jusqu’au 14 mars.

Yannick Ouellet s’y connait bien en sucreries, puisqu’il fabrique du chocolat depuis environ 8 ans. Il a aussi travaillé pour Péchés Mignons à Rivière-du-Loup. «La sœur de Yannick est infirmière au centre hospitalier. On voit les efforts que les travailleuses et travailleurs de la santé mettent, même si la crise a été moins importante au Bas-Saint-Laurent. Ils sont plus sollicités, doivent respecter des protocoles additionnels et mettent de longues heures en temps supplémentaire obligatoire», ajoute Bruno Ouellet.

Yannick et Bruno Ouellet se sont déjà impliqués dans quelques initiatives dans la région, notamment lors de Pâques en 2020, ils avaient offert gratuitement près de 150 chocolats faits maison à une cinquantaine de familles de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. Ils ont aussi travaillé de longues heures afin de confectionner des sacs de bonbons à l’Halloween pour les enfants de leur municipalité.

Pour le moment, le porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel apprécie cette intention mais ne s’associe pas avec cette initiative et fait preuve de prudence. Les circonstances liées pandémie et l’accès aux hôpitaux restreint aux personnes de l’extérieur compliquent la remise de ces paniers cadeaux. Il invite M. Ouellet à lui communiquer le résultat de son initiative pour faire un suivi.

Les instructions pour faire un don par Interac se retrouvent sur la page Facebook @Yanou.ca.