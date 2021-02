Le CISSS du Bas-Saint-Laurent est prêt pour la vaccination dans la population 

La directrice de la vaccination COVID pour le CISSS du Bas-Saint-Laurent, Murielle Therrien, confirme que sept sites sont maintenant identifiés pour la campagne de vaccination massive qui s’amorcera prochainement dans la région.

Il s’agit du Colisée Béton-Provincial à Matane (MRC de la Matanie), du centre récréoculturel d’Amqui (MRC de la Matapédia), de la salle Les Alcyons de Mont-Joli (MRC de la Mitis), du local de l’ancien commerce Meubles Réal Levasseur à Rivière-du-Loup (MRC de Rivière-du-Loup), de l’église catholique Saint-Mathias à Témiscouata-sur-le-Lac (MRC du Témiscouata) et du centre municipal de Saint-Philippe-de-Néri (MRC de Kamouraska). Quant au site pour la MRC Rimouski-Neigette qui sera situé à Rimouski, une annonce suivra prochainement.

Autrement, l’administration de la première dose des vaccins tire à sa fin pour les résidents des ressources intermédiaires (RI), des résidences privées pour personnes âgées (RPA) et pour les travailleurs de la santé jugés essentiels. Rappelons que les résidents et les employés des CHSLD ont déjà tous été vaccinés.

La campagne de vaccination de la population en général devrait, elle, s’amorcer graduellement à compter de la semaine du 8 mars. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme à ce sujet que 7020 doses du vaccin Pfizer BioNTech sont attendues d’ici la fin du mois de mars.

La prise de rendez-vous sera possible dès demain, d’abord pour les personnes de 80 ans et plus, sur le site Québec.ca/vaccinCOVID ou par téléphone au 1-877-644-4545.