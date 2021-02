Élections à Trois-Pistoles : Philippe Guilbert présente son équipe

Le candidat à la mairie de Trois-Pistoles en vue des élections municipales de novembre prochain, Philippe Guilbert a dévoilé le 22 février les membres de son équipe qui seront également sur les rangs à cette occasion pour l’un des postes de conseiller municipal.

Rappelons que le maire actuel Jean-Pierre Rioux a annoncé qu’il quittera la scène de la politique municipale à la fin de son mandat. M. Guilbert souhaite donc avoir l’appui des citoyens de Trois-Pistoles pour prendre la relève. «Je suis impliqué dans plusieurs organismes à Trois-Pistoles. La politique municipale et l’implication citoyenne m’intéressent beaucoup», a expliqué M. Guilbert.

Natif de Montréal, l’homme de 28 ans demeure dans la ville pistoloise depuis trois ans; il travaille à la microbrasserie Le Caveau de Trois-Pistoles. Il a aussi été agent de développement pour la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu et auparavant étudiant à l’Université du Québec à Rimouski.

C’est donc le moment pour Philippe Guilbert de présenter les membres de son équipe aux 6 postes de conseiller en vue de la prochaine élection municipale pour la Ville de Trois-Pistoles. Il s’agit des personnes suivantes : Gabrielle Ayotte-Garneau, Johanne Beaulieu, Éric Belzile, Paul Dumas, Lorraine Michaud et Yannick Ouellet.

«C’est une équipe diversifiée et représentant bien la population, des candidates et candidats qui touchent plusieurs sphères de la vie à Trois-Pistoles», a noté Philippe Guilbert. «Nous avons quelques projets et beaucoup d’idées. On est en train de travailler sur la plateforme électorale, des engagements qui seront dévoilés bientôt», a conclu le candidat au poste de maire.