Le Rendez-vous de l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent :  un incontournable   

Tourisme Bas-Saint-Laurent a convié l’industrie touristique de la région à son Rendez-vous touristique virtuel où près de 70 personnes étaient présentes. Pierre Lévesque, directeur général et Caroline Roy, directrice du développement, ont présenté les perspectives touristiques de la prochaine saison estivale et ont fait la mise au point des mesures d’aides financières disponibles.

M. Lévesque a fait une rétrospective de l’impact de la pandémie sur le tourisme, des actions promotionnelles hivernales et l’animation dynamique des réseaux sociaux. Il a également discuté des perspectives touristiques que nous réserve la prochaine saison estivale. «On n’a pas de boule de cristal, mais la saison estivale 2021 risque de ressembler à celle de l’an dernier. La clientèle touristique sera principalement québécoise et recherchera les grands espaces. Les entreprises sont bien préparées, elles ont plusieurs mois d’expérience maintenant.»

Mme Caroline Roy a présenté les principales mesures d'aide financière gouvernementales existantes en contexte de la COVID-19 et qui sont disponibles notamment pour les entreprises touristiques de la région. Selon elle, «il y a encore des mesures que les entreprises ne connaissent pas ou qu’elles n’utilisent pas et qui pourraient leur être bénéfiques. C'est important que les entreprises soient bien renseignées et qu'elles soient proactives dans leur recherche de financement».

ACCOMPAGNEMENT EN RH

Mme Roy en a également profité pour faire le lancement du nouveau programme d'accompagnement de gestion des ressources humaines pour les entreprises touristiques de la région, exclusif aux entreprises membres de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Avec la pandémie, le besoin de main-d’œuvre touristique se fait sentir plus que jamais. Mené par le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) en partenariat avec Tourisme Bas-Saint-Laurent et le ministère du Tourisme du Québec ce programme a pour but d’outiller les gestionnaires à se positionner comme employeur de choix, à améliorer leurs pratiques en ressources humaines et à les aider à mobiliser leurs employés actuels. Les entreprises intéressées ont jusqu'au 5 mars pour s’inscrire et les places sont limitées. Inscription ou information au atrbsl.ca.

Le prochain Rendez-vous touristique aura lieu le 29 mars en vidéoconférence. Les orientations stratégiques, le plan de développement et le plan marketing quinquennal y seront présentés. Ces rencontres sont gratuites et visent toutes les personnes soucieuses du développement économique et touristique du Bas-Saint-Laurent. Pour plus d’information sur l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent, rendez-vous au atrbsl.ca.