COSMOSS Les Basques encourage la conciliation études-travail

COSMOSS Les Basques profite des Journées de la persévérance scolaire pour dévoiler l’employeur gagnant de la deuxième édition du concours «Mon boss c’est le meilleur», soit Le Resto du Vieux Couvent qui a à cœur de soutenir la conciliation études-travail des jeunes.

Selon Ève Beaulieu, qui a soumis la candidature de son employeur, plusieurs éléments sont mis en œuvre pour faciliter sa réussite scolaire : «Mes employeurs sont les meilleurs car on a une belle dynamique et on écoute de la musique ensemble. On peut parler de n'importe quoi avec eux. Ils m’offrent même de l'aide pour mes travaux scolaires. C'est mes boss mais c'est aussi des amis. Avant la pandémie on pouvait faire des activités comme écouter des documentaires très intéressants ou encore aller prendre de longues marches. Ils sont également des passionnés, ils aiment leur entreprise et ils sont toujours en train d'innover avec leurs idées merveilleuses.»

On tient aussi à mentionner la participation de Marie-Soleil Jalbert et Maude Desjardins qui ont souligné les bonnes pratiques de leurs employeurs, respectivement la Caisse Desjardins des Basques et Le Caf Saint-Jean.

À nouveau cette année, le concours «Mon boss c’est le meilleur» a contribué à mettre en lumière l’importance des entreprises et organisations qui embauchent des étudiants. La flexibilité des horaires en période d’examens, la valorisation des études ou encore le simple fait de représenter un modèle inspirant sont des facteurs importants de réussite sur le parcours scolaire des jeunes qui concilient études et travail.

Tu es un.e jeune et tu te questionnes sur tes droits en tant qu’employé.e, notamment en matière de conciliation étude-travail ? Myriam Lévesque, d’Univers Emploi, peut répondre à tes questions. Tu peux la rejoindre sur la page Facebook Persévérance scolaire.