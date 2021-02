24 heures sur le tapis roulant pour Yvan L’Heureux

L’instigateur du Défi Everest, Yvan L'Heureux, est un homme de défis. Sa prochaine façon de repousser ses limites? Accumuler plus de 12 000 mètres de dénivelés positifs sur son tapis roulant incliné…en 24 heures. Une «petite aventure» déjantée pour amasser des fonds, encourager l’activité physique et accompagner son ami et aventurier Frédéric Dion.

Depuis 13 h, mardi, Yvan L’Heureux multiplie les enjambées sur son tapis roulant, à la maison. Si tout se déroule bien, il en redescendra mercredi à la même heure, toujours debout, plusieurs dizaines de kilomètres marchés plus tard.

«C’est atteignable, mais ce ne sera pas facile, a-t-il partagé quelques heures avant le début du défi. Ça reste un Everest et demi en termes de dénivelés et ce sera extrêmement répétitif. Ce sera important de varier l’inclinaison et la vitesse, se changer les idées.»

Depuis quelques semaines, le Louperivois a recommencé à s’entrainer plus intensément en vue de projets qu’il caresse pour l’été prochain. C’est d’ailleurs une séance d’entrainement de quelques heures sur tapis roulant qui a piqué l’intérêt de l’aventurier, conférencier et ambassadeur du Défi Everest, Frédéric Dion.

Ce dernier se prépare présentement pour sa prochaine expédition au Yukon où il souhaite effectuer l’ascension du mont Logan, le plus haut sommet du Canada avec ses 5959 mètres d’altitude. Afin de mettre en épreuve sa condition physique et sa force psychologique, l’athlète de Notre-Dame-du-Mont-Carmel a décidé de s’imposer trois défis de 24 heures : la marche sur tapis roulant incliné, le ski de fond et l’escalade de glace. Des fonds sont aussi amassés pour financer le voyage.

Yvan L'Heureux a décidé d’accompagner son ami dans cette folle aventure d’une journée. D’ici demain après-midi, les deux hommes souhaitent réussir à accumuler plus de 500 mètres de dénivelés positifs par heure. Un défi de taille dans les circonstances.

«Fred souhaite y aller sur un rythme continu. Moi j’aimerais prendre de l’avance. Atteindre 600, 650, 700 mètres à l’heure dans les premières heures pour réussir à dormir 2 ou 3 heures cette nuit», a lancé L’Heureux en rigolant.

«On va s’appeler toutes les heures afin de passer au travers. J’ai aussi pris des rendez-vous avec une liste d’amis à qui je n’ai pas parlé depuis la pandémie. Ce sera important de s’occuper», a-t-il ajouté.



Davantage de détails suivront...