Préparation pour la prochaine saison au Club de golf du Transcontinental

Maintenant une coopérative de solidarité, le Club de golf du Transcontinental, situé à Pohénégamook, prépare sa 26e saison. Les amateurs de golf sont invités à communiquer avec la direction pour se procurer leur carte annuelle.

Ils pourront également prendre connaissance des tarifs 2021 sur le site de la Coopérative de solidarité du golf du Transcontinental (www.golftranscontinental.com).

Notons qu’en 2020, le Club a connu un bon achalandage, et ce, malgré les mesures sanitaires imposées. Comme à chaque année, beaucoup de travail a été fait par le personnel du Club et les nombreux bénévoles, afin de maintenir la qualité des allées et des verts du parcours de neuf trous.

La nouvelle Coopérative a pour objectif d’offrir aux membres une gamme de services diversifiée, tout au long de l’année. Plusieurs projets sont déjà à l’étude pour le printemps, comme par exemple, l’aménagement de sentiers, car la Coopérative dispose d’un grand terrain qui peut être exploité de différentes façons. En collaboration avec les personnes ressources de la MRC de Témiscouata, un plan stratégique sera présenté à la fin du mois de mai aux membres de la Coopérative.

Enfin, la Coopérative invite toutes les personnes intéressées par le développement de ce site à devenir membre actif.