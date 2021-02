Dons d’organes : offrir son cœur pour la Saint-Valentin

À l’approche de la Saint-Valentin, l’organisme Chaîne de vie invite la population du Québec à poser le geste d’amour ultime en faisant part de leurs volontés au sujet du don d’organes et de tissus à leurs proches.

Une personne peut sauver jusqu’à huit vies en donnant ses organes et améliorer la qualité de vie de dizaines d’autres grâce au don de tissus comme les valves cardiaques et les cornées. Chaîne de vie, un organisme dont la mission principale est d’éduquer les jeunes au don d’organes et de tissus, invite la population à télécharger une carte de Saint-Valentin toute spéciale sur le site chainedevie.org. En plus faire connaitre votre volonté d’une façon ludique, vous offrirez un message porteur d’espoir pour les quelque 800 personnes en attente d’une greffe au Québec.

Pour ceux qui voudraient en savoir davantage, il est maintenant possible de consulter le tout nouveau site chainedevie.org. Il vise à informer et sensibiliser le public et permet de répondre aux questions que plusieurs se posent sur le don d’organes. On y retrouve, entre autres, des textes informatifs, de courtes vidéos des plus grands spécialistes en transplantation, des témoignages touchants ainsi que du matériel pédagogique pour les enseignants.

«Nous nous réjouissons de savoir que la grande majorité des gens sont en accord avec le don d’organes et de tissus, explique Lucie Dumont, la présidente et fondatrice de Chaîne de vie. Malheureusement de nombreuses personnes n’ont pas encore pris le temps de faire part de leur volonté à leurs proches. Il en résulte qu’une famille de donneurs potentiels sur trois hésiterait encore à autoriser le don d’organes faute de connaitre la volonté de la personne décédée. Comme les médecins ne vont jamais à l’encontre de la volonté de la famille, de précieux dons sont perdus chaque année […] Le site permettra aussi de mieux outiller nos enseignants Chaîne de vie et aidera nos jeunes ambassadeurs à amorcer une discussion au sujet du don d’organes et de tissus avec leur famille.»

Chaîne de vie est un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission principale est de soutenir un programme qui éduque les jeunes de 15 à 17 ans au don d’organes et de tissus dans les écoles secondaires. Ce programme est présentement enseigné dans une centaine d’écoles du Québec et près de 100 000 jeunes ont été touchés par son message.