Des pompiers comme des poissons dans l'eau

Les services de sécurité incendie de Témiscouata-sur-le-Lac et de Pohénégamook ont effectué plusieurs exercices de sauvetage sur glace au cours du dernier weekend. Afin de maintenir les équipes de sauvetage opérationnelles, les deux corps incendie ont effectué des manœuvres qui s'inscrivent dans le maintien des compétences.

Avec la présence des majestueux lacs Témiscouata et Pohénégamook, les deux brigades se sont dotées ces dernières années d'équipes d'interventions. «Avec la température, les lacs sont plus fragiles. Cette année à Pohénégamook la glace s'est formée le 5 janvier. Avec la présence de motoneigistes, de pêcheurs et de randonneurs, nous devons être prêts à agir», raconte le directeur du Service de sécurité incendie de Pohénégamook, Dean Thériault.

Même son de cloche du côté de Gérald Dubé du Service de sécurité Incendie de Témiscouata-sur-le-Lac. «On se doit de rester à jour, sinon, nos interventions s'en ressentiront. Le pompier doit pouvoir maintenir ses compétences à jour et s’entrainer.»

L’objectif était de mettre à l'épreuve les compétences et l'expertise des pompiers quant à un sauvetage sur glace. Techniques d'approche, d'extraction, tout y est passé. «Quand tout se passe bien, on en profite pour pousser un peu plus», ajoute Dean Thériault.

Cette année, dame nature a collaboré, contrairement à l'an dernier où les pompiers ont dû affronter un froid mordant. Samedi, les pompiers se sont positionnés sur la rivière Cabano et dimanche sur le lac Pohénégamook.

PRUDENCE

Les deux directeurs ont incité à la prudence. La témérité est mère de plusieurs interventions de sauvetage. Sur la glace, la prudence est de mise. «Restez sur les sentiers balisés et privilégiez les sentiers terrestres», souligne Dean Thériault.

Ce dernier appelle les randonneurs et les motoneigistes à se méfier des différents cours d’eau.