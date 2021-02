Consultation citoyenne pour la Politique Familles et Ainés de la MRC de Rivière-du-Loup

D’ici au 1er mars, les citoyens de la MRC de Rivière-du-Loup peuvent répondre à un sondage sur son site web pour permettre de déterminer comment appliquer le principe «penser et agir famille» sur le territoire.

Recherchez la présentation graphique «À la découverte de nos trésors» pour avoir accès à différentes informations sur la consultation citoyenne et trouver le lien pour répondre au sondage. «Nous aurions de loin aimé mieux organiser des rencontres», a commenté Michel Lagacé, président du comité de coordination territoriale PFM/MADA et préfet de la MRC. La pandémie a donc obligé les responsables à procéder autrement.

Il s’agit de la toute première Politique Familles et Ainés de la MRC de Rivière-du-Loup. Cependant plusieurs Municipalités ont déjà effectué une consultation en lien avec la démarche PFM/MADA (Politique familiale municipale / Municipalité amie des ainés).

On souhaite ainsi maximiser l’impact des mesures sur la qualité de vie des familles et des personnes ainées du territoire. La démarche de nature territoriale favorisera un échange intermunicipal et régional où la MRC assurera un leadership pour la promotion et le transfert d’information.

«D’autres consultations auront lieu sur des projets précis. Ce sera par la suite l’élaboration d’un plan d’actions. Et finalement en aout ou septembre, on procédera à l’adoption de la Politique Familles et Ainés par le conseil des maires de la MRC de Rivière-du-Loup», a pour sa part expliqué Julie Couvrette, chargée de projet.