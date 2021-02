Rivière-du-Loup précise les modifications d’accès à ses infrastructures sportives et culturelles

Faisant suite aux plus récentes annonces gouvernementales, la Ville de Rivière-du-Loup désire informer la population des modifications d’accès à ses infrastructures sportives et culturelles, à compter de ce lundi 8 février. Sinon quelques légers ajustements, les citoyens noteront que les horaires et accès reviennent généralement à ce qu’ils étaient cet automne, lorsque la région était précédemment en zone orange.

Dès lundi, l’accès aux rayons et aux espaces de travail sera de nouveau possible. Le service de prêts à emporter demeurera offert, en appelant au 418 862-4252 ou en remplissant le formulaire disponible au VilleRDL.ca sous Loisirs puis Bibliothèque. Les heures d’ouverture reviennent à celles de cet automne, soit le lundi de 10 h à 17 h, les mardi au vendredi de 11 h à 19 h, le samedi de 10 h à 17 h et le dimanche, de 13 h à 17 h.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES

De son côté, le Centre Premier Tech pourra de nouveau accueillir la population, en offrant presque chaque jour des périodes de patinage libre. À l’image des derniers mois, les places sont limitées et l’inscription est obligatoire via la plateforme Mes loisirs en ligne, accessible à VilleRDL.ca/MesLoisirs.

Le report du couvre-feu en soirée permet par ailleurs de prolonger l’ouverture des diverses installations extérieures. Ainsi donc, les anneaux de glace et leur bâtiment d’accueil seront accessibles de 9 h à 21 h. Les patinoires de quartier seront quant à elles ouvertes de 18 h à 21 h du lundi au vendredi, avec patinage libre de 18 h à 19 h puis hockey libre dès 19 h. La fin de semaine, elles seront plutôt accessibles de 12 h à 21 h. Les amateurs de patinage libre pourront s’élancer sur la glace de 12 h à 15 h, avant de faire place au hockey libre à compter de 15 h.

La pratique du hockey en groupe n’excédant pas 8 joueurs sera de nouveau autorisée sur les patinoires extérieures, conformément aux directives gouvernementales, qui encouragent également la pratique individuelle. Rappelons qu’en tout lieu et toutes circonstances, tous doivent respecter la distanciation de 2 mètres.

L’allégement des règles extérieures permettra en outre la tenue, sur inscription, d’ateliers d’initiation au hockey pour les 6 à 13 ans dès le 15 février et de discos patins les 12, 13, 19 et 20 février.

L’équipe du Service loisirs, culture et communautaire travaille activement à préparer une programmation qui respecte les mesures sanitaires en vigueur. Déjà, plusieurs activités sont proposées via la page Facebook du service (facebook.com/serviceloisirsrdl). Les citoyens sont invités à suivre celle-ci et à également fréquemment visiter le site web de la Ville, où chaque modification d’horaire ou ajout d’activité est inscrit.