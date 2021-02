Un appui des Fous Brassant à la Bouffée d’Air du KRTB

La micro-brasserie Aux Fous Brassant a remis 3 728 $ à la Bouffée d’Air du KRTB. Au cours de la dernière année, pour chaque palette de dégustation vendue, l’entreprise louperivoise a ainsi donné 1 $ à l’organisme. Cette initiative démontre la générosité des propriétaires et leur implication auprès d’organismes communautaires locaux.

La Bouffée d’Air du KRTB est un organisme à but non lucratif établi dans la communauté depuis près d’une trentaine d’années. Elle a comme mission d’offrir de l’hébergement de crise, de l’accueil, du suivi et de l’intervention téléphonique. L’accompagnement est offert 24 heures par jour et 7 jours par semaine tout au long de l’année.

Cette accessibilité est particulièrement appréciée en cette période de confinement. La Bouffée d’Air permet aux adultes ayant besoin d’aide de reprendre du pouvoir sur leur vie et sur la situation difficile qui prévaut. La personne qui demande de l’aide reçoit une réponse rapide suivie d’un accompagnement professionnel et consciencieux.