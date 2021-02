La Bibliothèque Françoise-Bédard propose une rencontre privilégiée avec l’expédition AKOR

Pour mettre un peu de piquant dans cet hiver, la Bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup propose aux Louperivois une rencontre privilégiée avec un membre de l’expédition AKOR 2021, dont l’incroyable odyssée a fait l’objet d’un reportage à Découverte. Une occasion de s’évader du quotidien et de partir à l’aventure ce jeudi 11 février, dès 19 h.

En mars prochain, les cinq membres de l’expédition accompliront une grande première dans le monde de l’exploration : la traversée du Canada de son point le plus nordique en Haut-Arctique vers l’extrémité sud, à force humaine et sans interruption. Jamais tenté auparavant, cet audacieux périple nécessitera environ trois mois de ski, deux de canot et un de vélo. L'équivalent de 190 marathons, qui les mènera à parcourir près de 20 % de la circonférence de la Terre.

Par l’intermédiaire de la plateforme Zoom, les citoyens sont donc conviés à une rencontre virtuelle privilégiée où l’un des membres de l’expédition, Nicolas Roulx, qui entretiendra l’auditoire sur la préparation, les objectifs et les défis de cette grande aventure. Si le nom de l’expédition semble familier aux habitués de la bibliothèque, ce n’est pas sans raison. En février 2019, les spectateurs étaient nombreux à assister à une présentation relatant une expédition précédente, alors que les membres revenaient d’explorer en canot l’une des régions les plus sauvages et isolées du Canada.

L’activité est offerte gratuitement, mais les places sont limitées. L’inscription s’effectue via la plateforme Mes loisirs en ligne, accessible au VilleRDL.ca/MesLoisirs. Pour toute information, les personnes intéressées peuvent contacter iSabelle Moffet au 418 867-6668.