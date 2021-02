Renouvellement de la convention collective des employés de loisirs à Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup et le Syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup (CSN)-division Loisirs, affilié à la Fédération des employés et employées des services publics (FEESP-CSN), ont officialisé les termes d’une nouvelle convention collective des salariés en loisirs.

L’entente signée le 2 février est d’une durée de 8 ans couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2026. La convention précédente était échue depuis plus de deux ans. Elle est assortie d’une indexation salariale de 16,25 % sur 8 ans, soit une moyenne par année de 2,03 %.

La mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, tient à «saluer le travail de toutes les parties, qui ont su faire cheminer le dossier rondement dans une ambiance à la fois cordiale et respectueuse, malgré les défis soulevés par la COVID tout au long du processus. Au final, le travail consciencieux du comité de négociation aura mené à une entente responsable et équitable.»

«Nous sommes satisfaits de cette entente et heureux de la signer aujourd’hui», a pour sa part déclaré Sophie Deschênes, vice-présidente de la division Loisirs du syndicat.

Après le règlement d’un accord à long terme avec ses cols blancs et ses brigadiers en 2020, ainsi qu’avec ses cols bleus et pompiers l’année précédente, la Ville de Rivière-du-Loup se félicite de cette nouvelle entente et de pouvoir compter sur une équipe chevronnée, toujours au service des Louperivois.

Nous reconnaissons sur la photo : (à l’arrière) Benoît Ouellet, directeur du Service Loisirs, culture et communautaire et Sylvie Vignet, mairesse; (au centre) Denis Potvin et Mike Labonté, membres du comité de négociation; (à l’avant) Sophie Deschênes, vice-présidente de la division Loisirs du syndicat et Pascale Boucher, directrice du Service des ressources humaines.