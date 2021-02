Plus de 290 000 $ pour le 24e Téléradiothon La Ressource

La Ressource d’aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles de la Madeleine annonce que 291 991 $ ont été amassés pour l’aide aux personnes handicapées de notre grand territoire grâce au 24e Téléradiothon de La Ressource.

Il s’agit d’un résultat très réjouissant pour l’organisme considérant que l’objectif visé était de 250 000 $. «Atteindre ce résultat sans avoir pu comptabiliser les recettes d’activités de financement secondaires annulés en raison de la COVID-19 est une réussite. La quantité et la qualité des services de l’organisme pourront être maintenu malgré le contexte», mentionne le coordonnateur aux services aux membres, Michel Quessy.

Le confinement à la maison aura certainement eu un impact positif sur l’écoute du spectacle et le nombre de nouveaux donateurs. «C’est particulièrement le mouvement humain de solidarité et bienfaisant qui marque cette édition. C’est comme si les gens étaient spécialement touchés par notre mission d’aide aux personnes handicapées et tenaient à faire leur part par un don et des mots d’encouragement», souligne Thérèse Sirois, directrice générale de La Ressource. Les dons individuels ont été plus nombreux et plus gros que ce que l’organisme récolte habituellement. La plateforme sécurisée de dons en ligne a été adoptée par plusieurs, ce qui a facilité la cueillette de dons avec une équipe de bénévoles réduite.

Grâce à la diffusion du spectacle sur toutes les télévisions communautaires et sur le web, le Téléradiothon a rayonné plus que jamais. Notons entre autres une hausse des dons dans les secteurs de la Gaspésie Nord, du KRTB et de Rimouski. Un total de 19 680 $ de sons ont été réalisés au KRTB. L’organisme a aussi reçu un nombre inhabituel de dons en provenance de la Côte-Nord, Chaudières-Appalaches, de la Beauce et de la grande région de Montréal. Les téléphonistes bénévoles n’ont jamais été aussi occupés le dimanche du spectacle et l’organisme récolte encore des dons depuis sa diffusion.