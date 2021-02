Les autoroutes 20 et 85 rouvertes à la circulation

De nombreuses routes ont été fermées dans l'est du Québec, mais depuis 11 h ce mercredi 3 février, Transport Québec a procédé à la réouverture des autoroutes 20 et 85 en plus de la route 185. Toutefois, la visibilité y demeure réduite.

La route 132 demeure fermée ainsi que la route 293 entre Trois-Pistoles à Saint-Jean-de-Dieu. La route 232 est fermée à partir de Lac-des-Aigles vers l'est.

La route 289 est demeurée ouverte de Saint-André-de-Kamouraska jusqu'à la jonction avec la route 232 à Rivière-Bleue. Bien qu'enneigée, la visibilité demeure bonne.

Si vous devez vous déplacer, la prudence est donc de mise.

MÉTÉO

Les avertissements de tempête hivernale et d'onde de tempête sont toujours en vigueur alors de la neige parfois forte et de la poudrerie sont au menu. Environnement Canada prévoit une accumulation de 5 à 10 centimètres.

Des vents du nord-est de 50 km/h avec rafales à 70 diminuant à 30 avec rafales à 50 en mi-journée sont aussi prévus. Si le maximum de -2C est prévu, le refroidissement éolien est de -13C.