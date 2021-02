Rivière-du-Loup : payer le compte de taxes en période de pandémie

Alors que les comptes de taxes sont livrés ces jours-ci, la Ville de Rivière-du-Loup rappelle que l’hôtel de ville est jusqu’à nouvel ordre accessible sur rendez-vous seulement et que les méthodes de paiement sans contact demeurent à privilégier.

Bien que les citoyens aient jusqu’au jeudi 4 mars pour effectuer le premier versement, on assiste chaque année à une vague de fréquentation de l’hôtel de ville, dans les jours suivant la réception des comptes. Conséquemment, soulignons que l’option la plus simple et rapide – et tout temps, mais encore plus en période de pandémie - demeure le paiement en ligne, via le portail de son institution bancaire.

Les versements peuvent aussi être effectués par la poste ou en déposant une enveloppe dans la chute à courrier de l'entrée principale de l’hôtel de ville, ainsi que par l’intermédiaire d’un guichet automatique. En dernier recours, il est toujours possible de se présenter au comptoir de son institution financière ou de prendre rendez-vous pour passer à celui du Service finances et trésorerie. Il est à noter que des délais pourraient être notés dans ce dernier cas, alors que la majorité du personnel de l’hôtel de ville est actuellement en télétravail, conformément aux consignes sanitaires en vigueur. Tous demeurent cependant accessibles au bout du fil et il ne faut donc pas hésiter à appeler pour toute question ou demande relative aux taxes ou tout autre sujet.

Les contribuables qui souhaitent se prévaloir des paiements préautorisés ou par versements égaux sont également conviés à favoriser les méthodes sans contact, en téléchargeant le formulaire depuis le site de la Ville (VilleRDL.ca, section Ville, puis Finances). On peut en demander une copie imprimée auprès du Service finances et trésorerie, en appelant au 418 867-6711 ou en écrivant à [email protected]