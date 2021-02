Une boîte à outils essentielle pour les gestionnaires et les superviseurs

Conçu par l’Institut M3i et offert par Groupe Collegia–Cégep de Rivière-du-Loup depuis 10 ans, le programme M3i-Supervision est grandement apprécié des entreprises et de leur personnel d’encadrement d’équipes de travail. Cette formation pratique permet aux contremaîtres, gestionnaires et superviseurs de maîtriser l’art de diriger et de jouer un rôle déterminant dans le succès de leur entreprise.

M3i-Supervision est un programme intégré de développement des compétences en gestion et supervision des équipes de travail. Basé sur la dynamique des personnes, M3i-Supervision met l’accent sur les aspects pratiques du rôle de superviseur : la mobilisation du personnel, l’organisation du travail, l’évaluation du rendement, l’adaptation au changement et la communication font partie des aspects qui sont abordés.

On peut s’inscrire d’ici le 17 février pour le prochain groupe qui débutera le 22 février. Offerts à distance, les ateliers se déroulent sur huit jours, répartis sur six mois en plus de huit heures d’accompagnement individue

Deux autres programmes de formation sont également offerts dans le volet M3i-Développement. Leader courageux et altruiste est un atelier de 18 heures et de six heures d’accompagnement individuel qui permet aux participants d’apprendre à canaliser l’énergie de l’équipe et à préciser des stratégies d’équipe pour surmonter les obstacles que génèrent les périodes de crise (offert sur demande). Maîtriser le stress au travail est un atelier de 14 heures sur deux jours qui a pour but de développer des techniques et des attitudes pour vivre en bonne santé mentale en diminuant l’impact du stress nuisible (9 et 23 février).

Pour information et inscription, on peut communiquer avec le Service aux entreprises du Cégep de Rivière-du-Loup par courriel au [email protected] ou par téléphone au 418 862-6903, poste 2410 et avec le Centre d’études collégiales du Témiscouata par courriel au [email protected] ou par téléphone au 418 854-0604.