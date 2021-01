Déversement d’huile à L’Isle-Verte : une amende pour le CN 

La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada de Montréal, a été réputée coupable d’une infraction au Règlement sur les matières dangereuses, en novembre dernier.

Le 11 février 2019, à L’Isle-Verte, l’entreprise a émis, déposé, dégagé ou rejeté ou permis l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d’une matière dangereuse dans l’environnement ou dans un système d’égout, soit de l’huile lubrifiante, contrevenant ainsi à l’article 8 du Règlement sur les matières dangereuses.

La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada a été condamnée à verser une amende de 37 500 $ et doit, en plus des frais judiciaires et de la contribution, rembourser des frais de poursuite de 5 156 $ engagés par le Ministère.

Il est possible de consulter le registre des déclarations de culpabilité à des infractions à la Loi sur la qualité de l’environnement, à la Loi sur les pesticides, à la Loi sur la sécurité des barrages, à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, à la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables ou à leurs règlements à l’adresse suivante : www.registres.environnement.gouv.qc.ca/condamnations/recherche.asp.

Les citoyennes et les citoyens peuvent signaler tout acte ou geste pouvant affecter la qualité de l’environnement au bureau régional du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques le plus près ou à Urgence-Environnement au 1 866 694-5454.

Plus de détails suivront…