Le député Maxime Blanchette-Joncas se porte à la défense des entreprises de la circonscription

Dès les premières heures de travaux parlementaires lors du retour aux Communes lundi, le député de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, a interpelé le gouvernement sur la reprise économique et l’aide aux entrepreneurs.

Prenant la parole au nom du Bloc québécois lors du débat sur le projet de loi C-14 portant sur l’exécution des mesures proposées dans l’Énoncé économique de la ministre des Finances en novembre, le député Blanchette-Joncas a ciblé l’aide déficiente du fédéral à l’industrie touristique et aux petits commerçants qui luttent contre Amazon et les autres géants du commerce en ligne.

Maxime Blanchette-Joncas a mis en garde le gouvernement de tenter une adoption à toute vapeur de son projet de loi. Le député a fait valoir que les parlementaires auraient pu débattre du projet de loi déposé le 2 décembre, bien avant l’ajournement des Fêtes.

«Plus le temps passe, plus le gouvernement libéral voit le tapis se dérober sous ses pieds. Le premier ministre dirige son cabinet à la petite semaine alors que chaque jour qui passe compte fondamentalement pour rien de moins que la survie de nombreuses entreprises de notre circonscription», lance Maxime Blanchette-Joncas.

Pour le député, le manque de vision globale du gouvernement, comme dans les retards pour la vaccination, le soutien aux ainés et l’aide directe aux entreprises, engendre des conséquences dramatiques, pendant que les ministres tentent de gagner du temps. «Habitué à faire des shows de boucane et des selfies, le premier ministre perd de vue que des gens en arrachent. Quand la pandémie sera derrière nous, les impacts se feront sentir encore longtemps pour plusieurs», fulmine le député. Il a conclu en soutenant que ses collègues du Bloc québécois et lui assuraient Ottawa d’une collaboration honnête et sincère.