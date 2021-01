atelier5 en lice pour deux projets

atelier5 confirme sa nomination aux Prix d’excellence en architecture Cecobois 2021 (Centre d’expertise sur la construction commerciale en bois). Le jury annoncera dans quinze catégories les lauréats de cette année, le jeudi 25 février diffusé de manière virtuelle en direct du Palais Montcalm de Québec.

Le concours a pour but de reconnaître l’innovation et de célébrer le savoir-faire québécois en matière de construction commerciale, institutionnelle, industrielle et multirésidentielle en bois et met en compétition les projets les plus significatifs dans le domaine.

Les deux projets retenus sont le Centre de Curling Prelco dans la catégorie Bâtiment institutionnel - moins de 1000 m2 et la Réfection de l'entrée principale du Cégep de Rivière-du-Loup dans la catégorie Aménagement extérieur. Il s’agit de la huitième et de la neuvième nomination de l’équipe à ces Prix d’excellence.

CURLING

L’idéation architecturale découle de deux principaux éléments : le site et la minéralité des pierres utilisées au curling. Situé dans la falaise de roc avec une vue imprenable sur la Ville, le fleuve et ses îles, le centre a été conçu comme un soulèvement, un prolongement de la falaise sous lequel se glisse le bâtiment. En ce sens, la composition volumétrique morcelée et le choix des matériaux extérieurs en sont aussi des rappels.

À l’intérieur, le bois est mis en valeur dans un squelette de poutres et de poteaux de lamellé-collé, entièrement laissé apparent dans les espaces de jeux et de socialisation. La portée étroite de ces trois allées de curling et la volumétrie longiligne se prêtaient bien à une combinaison bois (structure principale et pontage apparent) et d’acier (contreventements et sous structure de poutrelles de l’aire de jeu). La structure a été conçue de l’esquisse au chantier avec le fabricant Art Massif de Saint-Jean-Port-Joli.

CÉGEP

Dans le cadre des festivités de son cinquantième anniversaire, le Cégep de Rivière-du-Loup désirait rafraîchir son entrée principale située au 80, rue Frontenac. L’inspiration première de cette nouvelle entrée est tirée de la philosophie biophillique qui teinte chacune des réalisations de l’atelier.

En continuité avec l’alignement des trois grands pins de la façade et les grands érables de la rue Frontenac, l’équipe a conçu deux grandes colonnes arborescentes soutenant une toiture en bois lamellé-collé qui se déploie pour protéger l’entrée. L’objectif était d’en faire un petit boisé, un couvert forestier qui accueille étudiants, enseignants et visiteurs. L’utilisation du bois autant en toiture qu’en revêtement mural vient renforcir cette image naturelle recherchée et crée une unité entre les plans verticaux et horizontaux, comme l’intérieur d’une bûche fendue. Les côtés de l’avancé de la façade ont été recouverts d’un revêtement métallique noir rappelant l’écorce et venant mettre ainsi l’emphase sur l’avant.