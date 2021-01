COVID-19 : un décès au CHSLD de Chauffailles 

Selon les données du CISSS du Bas-Saint-Laurent, la région a enregistré une hausse de quatre cas de COVID-19, en date du jeudi 21 janvier, 16 h. On déplore également un décès supplémentaire pour un total de 28.

Les autorités régionale de santé publique confirment d'ailleurs que le décès est lié à l'éclosion survenue au début janvier au CHSLD de Chauffailles de Rivière-du-Loup. Celle-ci a touché 10 personnes jusqu'ici (4 résidents et 6 employés). La situation est stable avec aucun nouveau cas répertorié ces 24 dernières heures.

Les quatre nouveaux cas du Bas-Saint-Laurent ont tous été rapportés dans la MRC du Kamouraska. Depuis le début de la pandémie, 1 450 cas tests ont obtenu un résultat positif au Bas-Saint-Laurent. Le nombre de cas actifs sur le territoire s'élève à 42, dont 13 au Kamouraska seulement. En date d'aujourd'hui, 1 380 personnes sont rétablies.

Actuellement, quatre personnes sont hospitalisées en lien avec la COVID-19. Plus de 633 tests de dépistage ont été effectués dans la journée de jeudi.

Cas par MRC du Bas-Saint-Laurent

MRC de Kamouraska : 157 (+1) (cas actifs : 10)

MRC de Rivière-du-Loup: 259 (+1) (cas actifs : 5)

MRC de Témiscouata : 83 (-) (cas actifs : n.d.)

MRC des Basques : 28 (-) (cas actifs : 0)

MRC de Rimouski-Neigette : 579 (-) (cas actifs : 17)

MRC de La Mitis : 79 (+1) (cas actifs : 6)

MRC de La Matanie : 206 (-) (cas actifs : 0)

MRC de La Matapédia : 48 (-) (cas actifs : n.d.)

À déterminer / non classé: 7 (-)