Un parcours-quiz et un concours de créativité hivernale à Trois-Pistoles

Pour rester actif en ce début d’année et pour garder le moral tout en profitant des prochaines semaines d’hiver, le comité d’embellissement de la Ville de Trois-Pistoles invite la population à participer à un parcours-quiz et à un concours de création hivernale extérieure dans le cadre de la programmation Trois-Pistoles : Fêtes illuminées, Ville animée.

Les participants courent la chance de remporter l’un des sept prix qui totalisent un montant de 725 $ remis sous forme de certificats d’achat local. Avant leur mise en quarantaine obligatoire, les membres de la chorale de lutins gourmands qui ont passé l’hiver dans le parc de l’église de Trois-Pistoles, convient la population à un parcours-quiz. Une vingtaine de questions simples portant sur l’histoire, les entreprises et attraits locaux, qui seront à répondre auprès des lutins en cavale dans sept lieux différents. Ces sept stations sont les suivantes : le parc de l’église de Trois-Pistoles, le sentier derrière le Parc de l’aventure Basque en Amérique qui mène au camping municipal de Trois-Pistoles, le gazebo du camping municipal de Trois-Pistoles, l’entrée du sentier boisé du camping municipal, l’entrée de la passerelle du sentier national à Rivière-Trois-Pistoles, le parc récréatif de la grève Morency (gazebo) et à l’entrée de la promenade Catherine-Leblond qui mène au quai de Trois-Pistoles.

Pour participer, il faut aller à la rencontre des lutins pour noter ou prendre une photo des questions et ensuite transmettre par courriel toutes les réponses à l’adresse [email protected] et ce, avant le 5 mars à midi. Lors de leur inscription, les participants doivent aussi fournir leurs coordonnées (téléphone et adresse) et des photos en compagnie des lutins dans au moins quatre stations différentes. La note de passage est de 80 %, soit 16 bonnes réponses sur 20. Trois prix d’une valeur totale de 350 $ (un de 150 $ et deux e 100 $) seront tirés au sort parmi les participants.

CONCOURS HIVERNAL

Dans votre bulle familiale ou domestique, jeune et moins jeunes, sont invités à partager leur créativité hivernale, qu’il s’agisse d’une sculpture particulière, d’un bonhomme ou d’un château de neige. Les participants auront jusqu’au 5 mars à midi pour envoyer leur nom, coordonnées et quelques photos de qualité de leurs créations par courriel à l’adresse [email protected] Le jury, constitué des membres du comité d’embellissement, évaluera notamment l’originalité et l’esthétisme de l’œuvre réalisée. Plusieurs créations différentes peuvent être soumises par un même participant. Quatre prix d’une valeur totale de 375 $ (certificats d’achat local) sont à gagner dont un prix de 150 $, un prix de 100 $, un prix de 75 $ et un prix de 50 $. Tout en respectant l’ensemble des consignes sanitaires en vigueur, prenez l’air, amusez-vous bien et bonne chance à tous les participants !