Un 7e souper-bénéfice de la Saint-Valentin… à la maison !

Le 7e souper bénéfice Saint-Valentin Noir et rouge aura lieu le samedi 13 février. Le contexte actuel oblige toutefois le comité organisateur à revoir la formule de l’évènement pour cette édition, en collaboration avec le restaurant Bégonia.

Puisque les règles en vigueur ne permettent pas les rassemblements, le souper, renommé pour l’occasion «Noir et rouge à la maison», sera offert par livraison à domicile, sous forme de plateaux de dégustation de fromages, terrines, charcuteries et vin pour deux personnes.

Il sera ainsi possible de souligner la Saint-Valentin sans tracas et d’apporter son soutien à la Coop de solidarité Santé Saint-Hubert. Deux options de plateaux seront offertes aux convives : version avec alcool accompagnée de deux bouteilles de vin au cout de 100 $ et version sans alcool accompagnée d’une bouteille de mout de pomme au cout de 75 $. Les plateaux, prévus pour deux personnes, comprendront des produits locaux et régionaux, dans la mesure du possible, afin de mettre en valeur le terroir d’ici. La réservation des plateaux a débuté 15 janvier, en ligne sur le site Web de la Coop ou par téléphone au 418-497-3903, poste 1. Le paiement s’effectuera par virement Interac ou en personne à la Coop. La date limite pour réserver les plateaux sera le jeudi 4 février, afin de permettre la finalisation des commandes auprès des différents fournisseurs.

Le samedi 13 février, une équipe de bénévoles assurera la livraison des plateaux à Saint-Hubert avant 17 h et des points de chute seront également prévus dans les municipalités environnantes, si la demande le justifie. Le tout sera effectué dans le respect des normes sanitaires en vigueur bien entendu.

Le souper bénéfice Saint-Valentin Noir et rouge à la maison sera différent, mais les participants sont invités à revêtir leurs plus beaux habits, ou pyjamas, le samedi 13 février et à célébrer avec leur douce moitié en toute simplicité. Une belle façon d’encourager des entreprises d’ici et de contribuer au maintien des services de soins de santé de proximité dans votre région.

La Coop de solidarité Santé Saint-Hubert a pour mission d’assurer des services de proximité en santé pour ses membres, mais également pour la population de son territoire. Elle compte à ce jour un total de 781 membres dont près de 300 sont des membres-utilisateurs. Elle offre des services professionnels diversifiés tels que médecin de famille, soins infirmiers, prélèvements sanguins, chiropractie, massothérapie, acuponcture, relation d’aide, soins de pieds, ateliers, formations et conférences diverses en éducation et en promotion de la santé.