Les élus de la région souhaitent un retour de Denis Tardif au sein du caucus de la CAQ

Les élus de la MRC de Témiscouata et de la MRC de Rivière-du-Loup demandent au premier ministre François Legault de réintégrer le député Denis Tardif au sein du caucus de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans les meilleurs délais. Des résolutions ont été adoptées à ce propos au cours des derniers jours.

La MRC de Témiscouata est celle qui a tracé le chemin, lors de la rencontre des membres de son conseil, le 18 janvier. Pour le bien de la région, les élus estiment que le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata devrait être de retour avec le parti au pouvoir le plus rapidement possible.

«M. Tardif a commis une erreur de jugement, c’est regrettable et on ne l’excuse pas. Mais comme il a reconnu sa faute et qu’il en prend l’entière responsabilité, on invite le premier ministre à reconsidérer son expulsion», a expliqué la préfet de la MRC de Témiscouata, Guylaine Sirois.

Elle ajoute que la MRC a toujours eu une belle relation avec le député et que son aide a bénéficié à l’avancement de plusieurs dossiers. «Est-ce que [cette erreur] doit entacher son mandat au complet? Est-ce qu’on doit pénaliser toute la région parce que M. Tardif ne sera pas réintégré au caucus? […] Une faute avouée est à demi pardonnée», a-t-elle dit.

La MRC de Témiscouata a acheminé une copie de sa résolution au bureau du premier ministre, mais aussi à la direction de la CAQ. Elle a également demandé l’appui des MRC de Rivière-du-Loup et des Basques. À Rivière-du-Loup, la résolution a été ajoutée à l'ordre du jour de la séance du 21 janvier et adoptée unanimement. Elle devrait être entérinée dans les Basques au début du mois de février.

«Il y a plusieurs dossiers actuellement sur la table du gouvernement du Québec pour la MRC de Rivière-du-Loup, dont celui de la SÉMER et de la zone d’innovation. Les élus considèrent que la présence de M. Tardif, de retour au sein du caucus de la CAQ, est assurément une condition gagnante pour l’avancement de nos dossiers», a indiqué le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé.

Denis Tardif s’est retiré du caucus de la CAQ, après que des images le montrant festoyer dans un bar de Rivière-du-Loup aient été diffusées à la mi-novembre. Dans une déclaration envoyée aux médias, le député avait par la suite reconnu avoir eu une «attitude non exemplaire».