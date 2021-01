Bibliothèque Françoise-Bédard et Maison de la culture : un emprunt de 8,3 M$

Le conseil municipal de Rivière-du-Loup a adopté un règlement d’emprunt de 8 318 619 $ afin de procéder à l’agrandissement et au réaménagement de la Bibliothèque Françoise-Bédard, ainsi qu’à des travaux à la Maison de la culture.

Une étape de plus a ainsi été franchie en vue de l’ouverture du chantier que l’on espère possible au printemps prochain. Cette somme prévoit tous les couts des travaux à effectuer à la bibliothèque municipale et à la salle de spectacles Bon-Pasteur, mais également les frais reliés au déménagement, à la relocalisation temporaire, à l’ameublement et aux expertises professionnelles. Les intérêts sur l’emprunt et les frais de contingence en font aussi partie.

En décembre, la Ville de Rivière-du-Loup avait lancé le processus d’appel d’offres pour ce grand projet de la rue du Rocher. Celui-ci se terminera le 4 février et les soumissions seront ouvertes en cette même journée. À ce moment, la Ville aura une idée plus précise des couts reliés à sa réalisation.

Le concept gagnant du concours d’architecture lié à l’agrandissement de la Bibliothèque Françoise-Bédard, élaboré par le Groupe A / Annexe U, conjointement avec la firme d’ingénierie LGT, avait été présenté à la population en novembre 2019. Le projet était alors évalué à 6 M$, avec des contributions gouvernementales totalisant 3,2 M$ dans le cadre du Fonds chantier Canada-Québec.

Notons que l’agrandissement de la bibliothèque comprend aussi l’amélioration du système de ventilation et de climatisation dans la salle de spectacles Bon-Pasteur de la Maison de la culture, ainsi qu’une mise à niveau des loges.

Si tout se déroule sans anicroche, le chantier pourrait commencer aussi tôt que mars-avril 2021 avec une ouverture vers la fin du printemps ou l’été 2022. Naturellement, l’échéancier sera précisé avec l’entrepreneur choisi à la suite du processus d’appel d’offres.