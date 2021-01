L’église Saint-François-Xavier pourra être chauffée

C’est avec grande reconnaissance et fierté que le comité de sauvegarde pour le chauffage de l’église Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup informe la population que la campagne de financement a permis d’amasser plus de 53 000 $.

«Nous sommes très reconnaissants de cette belle réponse à la fois de nos intervenants et de la population», a mentionné la porte-parole du groupe, Suzanne Michaud. «Le comité tient à remercier chaleureusement les bénévoles et les souscripteurs de leur engagement et de tout l’intérêt qu’ils portent à l’avenir du bâtiment patrimonial», a poursuivi Mme Michaud.

Parmi les montants reçus, notons la somme de 15 000 $ de la Ville de Rivière-du-Loup de même qu’un montant total de 38 000 $ provenant de généreux donateurs.

À noter que l’argent recueilli permettra, à court terme, de mettre le système de chauffage en fonction et ainsi mieux contrôler l’humidité, et ce, dès qu’une entente entre le comité de sauvegarde et le Conseil de fabrique sera ratifiée. Cette signature devrait se faire au cours des prochains jours.