Une nouvelle offre de loisirs pour les citoyens de la MRC de Rivière-du-Loup  

La MRC de Rivière-du-Loup dévoile la programmation UNIES; une toute nouvelle offre de loisirs élaborée par la Table de concertation intermunicipale de loisirs de la MRC, grâce au Fonds de soutien pour l’amélioration des milieux de vie de la MRC de Rivière-du-Loup.

Vous trouverez la programmation UNIES sur le site web de la MRC de Rivière-du-Loup www.riviereduloup.ca, ainsi que sur les sites web des municipalités et sur les pages Facebook de chacune des organisations. Allez découvrir la programmation hivernale qui vous donnera de bonnes raisons de sortir dehors.

S’adressant aux citoyens des 13 municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup, la programmation UNIES regroupe une panoplie d’activités présentées par saison, gratuites ou à faible coût, se déroulant aux 4 coins du territoire. L’offre est complémentaire aux activités locales et met en valeur les sites et les infrastructures de loisirs extérieurs des municipalités.

«La Table de concertation intermunicipale de loisirs a voulu mettre en valeur, par le thème UNIES, l’importance de se serrer les coudes et de travailler de façon concertée en ce temps de pandémie», précise Vincent Laflamme, membre de la Table et coordonnateur aux loisirs, culture et vie communautaire de Notre-Dame-du-Portage.

«Cette crise sanitaire a démontré que le loisir municipal exerce un rôle social et économique qui lui confère le statut de service essentiel pour nos citoyens. Il est important de maintenir ces activités, autant pour garder de saines habitudes de vie, que pour favoriser l’équilibre psychologique dans cette période difficile», souligne le préfet Michel Lagacé.

«Je salue le travail de la Table et les responsables des loisirs des municipalités qui ont su redoubler d’imagination pour présenter une offre répondant aux normes sanitaires gouvernementales,» ajoute-t-il.