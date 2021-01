S’émerveiller grâce à Trois-Pistoles : Fêtes illuminées, Ville animée

Afin de marquer les Fêtes 2020 d’une note positive, la MRC des Basques et ses partenaires ont voulu insuffler de la magie au cœur du centre-ville de Trois-Pistoles. Sous le thème Trois-Pistoles : Fêtes illuminées, Ville animée, les espaces aménagés et les activités élaborées ont permis d’offrir une ambiance chaleureuse et festive dans le contexte particulier.

Le coup d’envoi de cette programmation a été donné par l’installation de la charmante chorale de lutins gourmands qui ont choisi le parc de l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles pour y passer le temps des Fêtes. Ces créations 100% locales confectionnés par les membres du comité d’embellissement de Trois-Pistoles en collaboration avec les Fermières de Trois-Pistoles ont magnifiquement habillé le parc en plus d’avoir été le théâtre de nombreuses photos.

Du 22 décembre au 10 janvier, la façade de l’église a été illuminée par un spectacle inédit de mapping vidéo dans lequel des images de Noël et de la saison hivernale prenaient vie sous nos yeux. Tout au long de ces 3 semaines, les citoyens ont pu admirer des projections variées créées spécialement pour l’occasion par la compagnie Normal Studio qui a été un partenaire collaboratif dès le tout début du projet. Soir après soir, les citoyens étaient présents pour contempler les impressionnantes projections qui défilaient en boucle.

En guise d’animation, une carte des adresses incontournables pour une marche de santé féérique à Trois-Pistoles a été développée afin de proposer un parcours lumineux à sillonner pour sentir la magie des Fêtes.

Compte tenu du passage de la région du Bas-Saint-Laurent en zone rouge, de nombreuses activités d’animation ont dû être repoussées à une date ultérieure pour s’assurer de respecter les règles en vigueur. Malgré tout, certaines initiatives seront présentées sous peu par le biais de la page Facebook de la MRC des Basques et de celle de Tourisme les Basques.

Née de la volonté des partenaires locaux d’offrir une ambiance des fêtes agréable, la programmation Trois-Pistoles : Fêtes illuminées, Ville animée aura certainement permis de faire rayonner la ville à l’échelle locale et régionale grâce à l’originalité de la programmation et par la visibilité médiatique reçue. La réussite de cette initiative a été possible grâce à la Ville de Trois-Pistoles, la MRC Les Basques, le Centre local de développement des Basques, la Société d’aide au développement des collectivités des Basques et la Caisse Desjardins des Basques que nous remercions grandement.