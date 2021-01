Agrandissement du complexe municipal de Packington

La Municipalité de Packington a lancé cette semaine un appel d’offres pour agrandir le complexe municipal. Cet ajout permettra de créer un lien entre la patinoire couverte et le chalet communautaire, tout en dotant la Municipalité d’une salle multifonctionnelle et de meilleures installations sanitaires pour recevoir les athlètes lors de tournois sportifs.

Des aides financières gouvernementales permettront de financer environ 70% de ce projet d’envergure pour Packington. «On devait composer avec un manque d’espace pour accommoder les organismes, donc cet agrandissement va permettre de répondre à ces besoins […] Le projet est évalué à environ 750 000 $ avant taxes. On a la population et le conseil municipal derrière nous», a commenté le président de la Commission des loisirs de Packington, Jules Soucy.

La construction de cet agrandissement était la prochaine étape logique du développement des infrastructures de la Municipalité au fil du temps. «Nous sommes à la recherche de partenaires financiers et nous avons lancé l’invitation à des entreprises et des organismes pour nous aider à attacher le projet […] C’est motivant et positif pour la communauté», a souligné M. Soucy.

L’agrandissement du complexe municipal faisait partie des deux grandes priorités de la Municipalité présentées au député de Rivière-du-Loup-Témiscouata Denis Tardif, avec le réfection de la route du Lac Jerry. Des vestiaires, des installations sanitaires et un centre de conditionnement physique pour bien recevoir les athlètes lors des évènements sportifs comme les tournois de dekhockey, de hockey et de ballon sur glace. Les plans ont déjà été élaborés par les architectes et ingénieurs.

«Pour la municipalité de Packington, c’est un projet très important. On a beaucoup de jeunes familles, on est un peu considéré comme un village gaulois. Nous avons une cinquantaine d’élèves qui fréquentent notre école primaire. On veut continuer de se développer afin d’augmenter notre vitalité et d’entretenir notre dynamisme pour que les gens décident de s’établir chez nous», a fait valoir le maire de Packington, Émilien Beaulieu.

Ce dernier affirme que les travaux devraient être complété à la fin du mois d’octobre 2021.