Neige abondante prévue ce weekend

La toute première tempête de neige de l'année est prévue de samedi à dimanche au Bas-Saint-Laurent. Selon un bulletin météorologique spécial émis par Environnement Canada, environ 15 à 30 centimètres de neige sont attendus pour les secteurs de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Trois-Pistoles.

La tempête touchera le sud de la province samedi matin et l'est du Québec au cours de la soirée. Jusqu'à 40 centimètres de précipitations sont prévus pour les régions de Charlevoix et de la Côte-Nord. L'accumulation rapide de neige au sol rendra les conditions routières difficiles dans la province samedi et dimanche.

Ces importantes chutes de neige seront accompagnées de rafales de vent et d'une chute du mercure, d'après les informations de Météomédia.