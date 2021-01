Sensibilisation aux réalités des Premières nations: une nouvelle formation express

Fort de son expérience de plus de 20 ans en coopération internationale et interculturelle, Groupe Collegia–Cégep de Rivière-du-Loup offre une nouvelle formation de sensibilisation aux réalités des Premières Nations.

Offerte en ligne et en formule express d’une durée de seulement 6 heures, celle-ci a pour objectif l’acquisition d’une connaissance de base des réalités des membres des Premières Nations : une étape fondamentale permettant d’installer un climat d’échange positif.

Cette activité de perfectionnement arrive à point dans un contexte où le vivre-ensemble s’impose comme élément essentiel de la cohésion sociale. Elle constitue une adaptation du cours La situation des peuples au Canada offert au programme Coopérant interculturel. Elle s’adresse aux personnes qui travaillent avec des membres des Premières Nations ainsi qu’à toute autre personne qui s’intéresse à ces réalités.

«Il peut s’avérer hasardeux d’aborder les interrelations entre personnes de cultures différentes sans une préparation adéquate. La communication peut alors devenir frustrante de part et d’autre et les efforts risquent d’être vains. On admet généralement que les approches de la communication interculturelle s’imposent d’amblée lorsqu’il s’agit de personnes de langues et de cultures différentes. En conséquence, elles s’avèrent tout aussi essentielles lors des interactions avec des membres des Premières Nations » mentionne le responsable du programme, Réjean Chatigny.



Groupe Collegia–Cégep de Rivière-du-Loup désire souligner la collaboration déterminante de Linda Sioui de la Première Nation huronne-wendate dans ce projet. Mme Sioui enseigne déjà au programme Coopérant interculturel. Elle a collaboré à la conception de ce nouveau perfectionnement et agit comme experte de contenu dans le cadre de cette formation.



Un groupe de jour et un groupe de soir débuteront leur formation, qui est répartie en deux séances, dès la fin du mois de janvier et dès le début du mois de février. Pour s’inscrire ou pour obtenir plus d’information, on peut consulter le site web www.collegia.qc.ca/sae.