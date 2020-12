Rétrospective 2020, février (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Pétition en appui aux travailleurs de la Sépaq

Afin de relancer leurs négociations en février dernier, les travailleurs de la Sépaq, membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), ont lancé une pétition en appui à leurs revendications. Mise en ligne sur le site de l’Assemblée nationale, elle avait comme objectif de démontrer que la population du Québec tient à ses espaces naturels et qu’elle appuie le personnel qui les préserve.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/382339/petition-en-appui-aux-travailleurs-de-la-sepaq

Annie Bourgoin récompensée par l'AQPC

Annie Bourgoin, enseignante au Département de français, langue et littérature du Cégep de Rivière-du-Loup, a été désignée pour recevoir une Mention d’honneur de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) pour la qualité de son travail, son dévouement, son expertise ainsi que son professionnalisme qui contribuent à l’évolution de l’enseignement au collégial.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/382986/annie-bourgoin-recompensee-par-laqpc

Le 27e Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay rapporte 31 485 $ à Ligne de Vie du Témiscouata

À nouveau du 8 au 16 février dernier, les gens de la région ont donné un beau coup de pouce à Ligne de Vie du Témiscouata. Le 27e Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay tenu au Salon de Quilles Témis de Témiscouata-sur-le-Lac a donc permis de remettre une somme de 31 485 $ à cet organisme.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/382980/le-27e-quillethon-lorraine-ouellet-castonguay-rapporte-31-485-$-a-ligne-de-vie-du-temiscouata

Projet de nouveau chalet d’accueil au Club Amiski

Le Club Amiski de Saint-Antonin a déposé une demande de financement pour un projet de nouveau chalet d’accueil évalué à environ 192 000 $ en vue de la tenue des compétitions de ski de fond pour les Jeux du Québec en 2021 (maintenant 2022).

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/383107/projet-de-nouveau-chalet-daccueil-au-club-amiski

Garderies en milieu familial : manifestation devant les bureaux de Denis Tardif

Une dizaine de responsables de service de garde en milieu familial, membres de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ), ont manifesté le 21 février devant les bureaux du député Denis Tardif à Rivière-du-Loup. Elles exigent au gouvernement une meilleure rémunération équivalente à un salaire horaire de 16,75 $.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/383315/garderies-en-milieu-familial-manifestation-devant-les-bureaux-de-denis-tardif

Blocage ferroviaire à L’Isle-Verte

Une vingtaine de manifestants ont bloqué le 21 février le trafic ferroviaire en provenance de l’ouest sur le rail du CN à L’Isle-Verte, sur le territoire traditionnel Wolastoqiyik Wahsipekuk (Malécite). Selon les informations récoltées sur place, le blocage se voulait en solidarité avec la nation Wet’suwet’en, qui luttait contre la construction par la compagnie Coastal GasLink d’un pipeline de 670 kilomètres sur ses territoires ancestraux, au nord de la Colombie-Britannique.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/383353/blocage-ferroviaire-a-lisle-verte

Traitement de dialyse: les nouvelles stations en fonction

Annoncées en décembre 2019, les trois nouvelles stations de traitement de dialyse sont maintenant en fonction au Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRG). La première est disponible depuis janvier 2020, mais c'est depuis le lundi 24 février que les deux autres sont entrées en opération.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/383495/traitement-de-dialyse-les-nouvelles-stations-en-fonction

Le robot de Philippe Voyer lancé dans l’arène internationale

Le passionné de combats de robots Philippe Voyer de Cacouna s’affairait en février dernier à construire la structure la plus solide et l’arme la plus dévastatrice pour sa création «Pardon My French» en vue de la cinquième saison de la populaire émission télévisée BattleBots, diffusée dans plus de 150 pays. Il a conçu le premier robot québécois qui participera à cette compétition internationale.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/383620/le-robot-de-philippe-voyer-lance-dans-larene-internationale