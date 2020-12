Quatre nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent, trois au KRTB

Quatre personnes supplémentaires sont atteintes de la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent, selon le dernier bilan du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Trois de ces cas positifs se trouvent dans la MRC de Témiscouata et la MRC des Basques, l'autre dans la MRC de La Mitis.

Pour une première fois depuis plusieurs semaines, aucun cas n'est répertorié dans la MRC de Rimouski-Neigette. Le total de cas confirmés depuis le mois de mars s'élève maintenant à 1 188.

On compte aussi aujourd'hui, comme hier, trois hospitalisations dans la région. Le bilan des décès est inchangé, avec un total de 24 au Bas-Saint-Laurent depuis le début de la crise. Le nombre de personnes rétablies se chiffre maintenant à 1089 et 850 tests de dépistage ont été réalisés la veille.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT

MRC de Kamouraska : 86 (-) (cas actifs : n.d.)

MRC de Rivière-du-Loup: 220 (-) (cas actifs : 10)

MRC de Témiscouata : 72 (+2) (cas actifs : n.d.)

MRC des Basques : 22 (+1) (cas actifs : n.d.)

MRC de Rimouski-Neigette : 486 (-) (cas actifs : 34)

MRC de La Mitis : 62 (+1) (cas actifs : 8)

MRC de La Matanie : 202 (-) (cas actifs : 9)

MRC de La Matapédia : 33 (-) (cas actifs : n.d.)

À déterminer / non classé: 5 (-)

Selon le CISSS du Bas-Saint-Laurent, la situation est toujours stable concernant l'éclosion au CHSLD de Matane. On y compte toujours 32 cas, dont 8 décès. Également, 10 usagers et 12 travailleurs sont considérés comme rétablis.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 2 247 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 183 523, dont 156 275 personnes sont désormais rétablies. Elles font également état de 74 nouveaux décès. Le nombre total de décès s'élève toutefois à 7 867 en raison du retrait de 1 décès pour lequel l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 12 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 067. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 5, pour un total de 142. Les prélèvements réalisés le 21 décembre s'élèvent à 36 498, pour un total de 4 648 504.

Finalement, 1 891 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 7 229.