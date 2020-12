Deux fondations louperivoises reçoivent plus de 1,2 M$

La période des Fêtes est synonyme de solidarité, générosité et d’altruisme. Des valeurs importantes pour les Fondation de la santé de Rivière-du-Loup et de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB qui ont annoncé avoir reçu, à l’approche de Noël, plus de 1,2 M$ chacune sous forme de don par legs testamentaire. Un montant important qui contribuera à assurer leur pérennité pour les années à venir.

Offrir ce cadeau était la volonté du Louperivois André Bélanger qui est décédé en aout 2019 à l’âge de 89 ans. M. Bélanger a fait carrière au sein de la Banque Nationale dans la région de Montréal, avant de revenir s’établir à Rivière-du-Loup, sa ville natale.

André Bélanger était le cousin de Robert Savard, bijoutier de profession à Rivière-du-Loup. C’est le fils de ce dernier, Jean-Pierre, qui a été désigné liquidateur de sa succession.

«M. Bélanger était une personne discrète, mais très généreuse, qui a toujours contribué grandement au succès de plusieurs fondations à travers la province, que ce soit à Rivière-du-Loup ou ailleurs. Cette implication était très importante pour lui», a expliqué M. Savard, soulignant qu’un legs testamentaire a aussi été laissé à l’Oratoire St-Joseph de Montréal.

UN DON QUI DONNE DES AILES

À Rivière-du-Loup, les dons de 1 203 527, 41 $ ont été accueillis avec beaucoup de joie et d’humilité par les deux fondations choisies. Ces sommes leur permettront de poursuivre leur mission, soit d’offrir des services essentiels à la communauté dans le domaine de la santé.

«Recevoir un montant d’une succession est toujours une surprise inattendue et bien sûr, grandement appréciée. Savoir que des gens ont à cœur la santé des citoyens de notre région au point de léguer une partie de leurs avoirs est extrêmement touchant et nous donne des ailes, afin de continuer notre mission si importante pour la santé de tous nos proches», a partagé Isabelle Dubé, directrice générale de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup.

«Peu importe le montant, tous les dons de succession ont un impact directement sur la santé et la vie des gens d’ici pour les générations à venir. Merci du fond du cœur à M. Bélanger pour sa fidélité de toutes ces années et pour ce don exceptionnel offert à toute notre population! Nul doute que ce don permettra de guérir plusieurs personnes de notre entourage, aux prises avec la maladie», a-t-elle complété.

Renée Giard, présidente du conseil d’administration de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, explique que l’argent reçu assure l’opération des services de la Maison Desjardins et de son nouveau centre de jour pendant deux années supplémentaires. Celles-ci s’ajouteront aux quatre années d’opération consolidées par une récente campagne de financement. «Notre offre de services à la population est maintenant sécurisée financièrement pour au moins six ans. C’est un très beau cadeau de Noël, nous sommes très reconnaissants», a-t-elle indiqué.

Les membres du conseil des Fondation de la santé de Rivière-du-Loup et de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB souligneront ce don d’une façon permanente afin que la population se souvienne de ce geste de bonté et de bienveillance.

Ils remercient grandement André Bélanger, ainsi que Robert et Jean-Pierre Savard pour leur grande générosité. De son côté, M. Savard tient à remercier Christine Desrosiers du cabinet de comptables Mallette et Me Sandra Thériault, notaire, pour leurs services et accompagnements à travers le processus.

LEGS TESTAMENTAIRE

Peu importe le portefeuille, le legs testamentaire (ou autres formes de dons planifiés) est très avantageux d’un point de vue comptable et permet aux citoyens intéressés par cette avenue de faire une différence encore plus importante dans la vie de leur communauté régionale. Pour plus de renseignements, il est possible de s’informer auprès d’un notaire, d’un comptable ou directement à la Fondation de votre choix.

Sur la photo, on reconnaît Hubert Lafortune, trésorier de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, Renée Giard, présidente de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, Jean-Pierre Savard, fils de Robert et propriétaire de la Bijouterie R. Savard, Robert Savard, neveu d’André Bélanger et également de la Bijouterie R. Savard, Hugo Dubé, président de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup et Isabelle Dubé, directrice générale de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup.