La Ville de Rivière-du-Loup dépose une offre d’achat pour le Manoir Fraser

La Ville de Rivière-du-Loup a prévu des investissements totalisant près de 523 000 $ à son plan triennal d’immobilisations pour faire l’achat et la mise à niveau du Manoir Fraser. L’organisation municipale est présentement en négociation avec L’Héritage canadien du Québec, qui souhaite se départir de certains bâtiments. Une offre d’achat a été déposée.

«Ça fait plusieurs années que la Ville investit dans le Manoir, qu’un comité de bénévoles y met du temps. Il y a beaucoup d’activités qui s’y déroulent lors de la saison estivale […] On pense que ce serait correct que la Ville en soit propriétaire, c’est un attrait touristique à Rivière-du-Loup dans le Vieux Saint-Patrice. Il est bien entretenu. Le parcours de fantômes a connu un beau succès. On serait gagnant de continuer de le développer», explique la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet.

Des investissements de 262 468,75 $ en 2021 et de 260 369 $ en 2022 ont été prévus au plan triennal d’immobilisations de la Ville de Rivière-du-Loup en vue de faire cette acquisition.

La mairesse de Rivière-du-Loup concède qu’il est délicat d’investir l’argent des citoyens dans ce bâtiment, alors qu’il n’est pas la propriété de la Ville. Si Rivière-du-Loup devenait propriétaire du Manoir Fraser, elle pourrait aussi avoir droit à des subventions gouvernementales lui permettant de bien conserver ce lieu patrimonial construit en 1829.

«On veut investir pour animer cet endroit superbe. Il y a quelques années, des cafés littéraires s’y déroulaient et c’était très apprécié. C’est encore plus intéressant si l’endroit appartient à la Ville», complète Mme Vignet.

Le seigneur Fraserville (maintenant Rivière-du-Loup), Alexandre Fraser, a fait l’acquisition du Manoir en 1834. Il a été habité par ses descendants pendant 155 ans. Le Domaine seigneurial Fraser a été classé site patrimonial par le ministère de la Culture et des Communications en 1991. L’Héritage canadien du Québec en a fait l’acquisition en 1979 et en 1996, le Manoir Fraser a été restauré et converti en centre d’interprétation ouvert au public.