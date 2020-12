Un Bas-laurentien remporte 100 000 $ au Lotto Poker 

Richard Lebel, un résident du Bas-Saint-Laurent, a mis la main sur le gros lot du Lotto Poker au tirage du 8 décembre avec un billet acheté sur le site de jeu en ligne de Loto-Québec. Le chanceux, maintenant plus riche de 100 000 $, compte se gâter et effectuer des rénovations.

M. Lebel a réclamé son prix au bureau de Loto-Québec, à Québec.

COVID-19 : comment réclamer son lot?

Afin de contribuer à l’effort collectif contre la propagation de la COVID-19 et de protéger la santé de ses clients ainsi que celle de ses employés, Loto-Québec a rouvert ses centres de paiement aux gagnants des bureaux de Montréal et de Québec sur rendez-vous seulement, pour la réclamation de lots de 10 000 $ ou plus.

Dans la situation actuelle, la réclamation par la poste est le moyen le plus efficace et le plus sécuritaire de réclamer un lot de moins de 10 000 $. Les lots de 600 $ ou moins peuvent être réclamés chez l’un de nos détaillants.

Il est à noter que les gagnants qui sont détenteurs de billets physiques dont la date d’expiration se situe entre le 17 mars et le 17 septembre 2020 inclusivement bénéficient de six mois supplémentaires pour réclamer leur lot. Les modalités de paiement de lots remportés sur lotoquebec.com demeurent inchangées.