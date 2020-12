Emplois d’été Canada 2021 : aux employeurs de faire une demande

Le député de Montmagny—L’Islet— Kamouraska—Rivière-du-Loup, Bernard Généreux souhaite informer les employeurs que la période de présentation des demandes d’Emplois d’été Canada (EÉC) débutera le 21 décembre 2020 et se terminera le 29 janvier 2021.

Jusqu’à 120 000 possibilités d’emploi seront disponibles pour les jeunes Canadiens de 15 à 30 ans dans le cadre du programme Emplois d’été Canada (EEC) en 2021. Cela représente une hausse de 50 % par rapport aux 80 000 occasions d’emploi approuvées par le programme en 2020.

Le député se réjouit que le gouvernement soit à l’écoute des jeunes qui vivent profondément les répercussions de la pandémie mondiale; tout autant que les employeurs qui, de leur côté, peinent à recruter du personnel en plus de devoir s’adapter sans cesse aux nouvelles règles sanitaires.

Des mesures temporaires plus flexibles seront appliquées afin d’aider les petites entreprises à mener leurs activités : une subvention salariale pour que les employeurs des secteurs public et privé puissent recevoir jusqu’à 75 % du salaire horaire minimum provincial ou territorial pour chaque employé (les organismes sans but lucratif continueront de recevoir 100 %); le prolongement de la date de fin d’emploi au 26 février 2022; la permission accordée aux employeurs d’embaucher du personnel à temps partiel.

Les priorités nationales pour EEC 2021 visent à soutenir les organismes qui fournissent des services aux jeunes, aux personnes ayant un handicap ou encore qui privilégient la protection et la conservation de l’environnement.

Bien que la période de demande des employeurs pour Emplois d’été Canada 2021 (EEC 2021) s’amorcera le lundi 21 décembre 2020, les organismes sans but lucratif, les employeurs du secteur public, et les employeurs du secteur privé comptant 50 employés à temps plein ou moins peuvent commencer dès maintenant à préparer leur demande pour embaucher un jeune Canadien.